Palais des papes, le mardi 17 mai à 09:00

Baluchon France organise, le 17 mai prochain, un colloque sur le « Baluchonnage à la française » avec échanges et tables rondes autour de diverses thématiques (les attentes & freins des aidants, le contexte juridique, la santé & sécurité au travail, etc.). Les inscriptions pour le colloque sont désormais ouvertes. **Au plaisir de vous y rencontrer !** **Baluchon France**.

Payant-sur inscription (Tarif individuel : 65 € / Tarif formation continue : 95 €)

Les inscriptions au colloque sur le Baluchonnage à la française (répit de longue durée pour les aidants) sont désormais ouvertes ! Palais des papes Pl. du Palais, 84000 Avignon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-17T09:00:00 2022-05-17T17:00:00

