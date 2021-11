Colloque AVISA : Écrire l’histoire du harcèlement sexuel sur la longue durée : Nommer, dénoncer, représenter, mettre en image ou en musique. Auditorium de la BU de l’UVSQ – Campus Guyancourt, 10 décembre 2021, Guyancourt.

Colloque AVISA : Écrire l’histoire du harcèlement sexuel sur la longue durée : Nommer, dénoncer, représenter, mettre en image ou en musique.

du vendredi 10 décembre au samedi 11 décembre à Auditorium de la BU de l’UVSQ – Campus Guyancourt

Programme: 9 décembre Université d’Évry Val d’Essonne Amphi 3 • 2 rue du facteur Cheval • 91000 Évry Courcouronnes 9:00-10:30 Mettre en scènes et en mots : Présidence Hélène Marquié 9:00 : Sylvain Louet, « Les figures du harcèlement sexuel dans les fictions muettes françaises Une consolidation du modèle de linéarité narrative sur les écrans (1903-1918) » 9:30 : Tatiana Clavier, « Dénonciation du harcèlement sexuel et héroïsation des victimes dans quelques Vies de femmes illustres de la Renaissance » 10:00 : Florence Magnot-Ogilvy, « La notion d’inquiétude spatiale féminine comme « micro-phénomène » dans Les Illustres Françaises de Robert Challe (1713) » 10:30-10:45 Pause thé/café 10:45-12:00 Oser confronter le harcèlement sexuel ? Présidence : Sylvie Steinberg 10:45 : Helène Marquié , « Mme Cardinal a des révoltes de mère vertueuse » Réalités contre représentations : faire une histoire du harcèlement dans les coulisses de la danse (1871-1914) 11:15 : Jessica Jimeno, « Le harcèlement sexuel dans Orange is the New Black : la série dans l’entre-deux de l’ère #MeToo » 12:00-14:00 Pause déjeuner 14:00-15:30 Dénoncer : voix de femmes (partie 1). Présidence Line Cottegnies 14:00 : Louise Sylvester, « Using transitivity analysis to investigate sexual harassment in medieval romances » 14:30 : Mariela Fargas, « Au bord du doute : entre harcèlement sexuel et séduction. Incertitudes sur le mariage dans les temps modernes (Barcelona, XVIIe siècle.) » 15:00 : Van Appelghem Héloïse, « Héroïnes contre harceleurs : représentations du pouvoir patriarcal et stratégies de résistance au cinéma. Étude de cas de Promising Young Woman (Emerald Fennell, 2020) » 15:30-15:45 Pause thé/café 15:45-17:00 Dénoncer : voix de femmes (partie 2). Présidence Susan Baddeley 15:45 : Mathieu Laflamme, « « […] et s’estant trouvée extremement pressée par ledit Monestie et luy assurant toujours que si elle venoit ensainte il l’espouseroit […] » : courtiser et harceler à Toulouse au XVIIIe siècle ». 16:15 : Caroline Giron-Panel, « De Platée à Carmen, mise en scène et représentation du harcèlement sexuel à l’opéra ». 10 décembre Université de Versailles-Saint-Quentin Auditorium de la BU • 45 Boulevard Vauban • 78280 Guyancourt 9:30-11:30 Mots de harceleurs. Présidence Caroline Muller 9:30 : Anaïs Albert, « « Un langage si ignoble » et des « tentatives coupables » : le harcèlement sexuel des apprenties dans l’industrie textile, à Paris, sous le Second Empire ». 10:00 : Angélique Ibáñez Aristondo, « Expérience de guerre et blessure narcissique. Roland Dorgelès et l’écriture traumatique du harcèlement (1915 – 1949) ». 10:30 : Sarah Crépieux-Duytsche, « Érotisation et sentimentalisation du harcèlement au travers de la peinture mythologique entre les XVIe et XVIIe siècles ». 11:30-12:30 Projection 11:30 : Myriam Dao, « Une chambre (de bonne) à soi » 12:30-14:00 Pause déjeuner (salle 526 bâtiment Vauban) 14:00-15:00 Résister en paroles et en gestes. Présidence Sarah Sepulchre 14:00 : Florys Castan-Vicente, « « Défendez-vous, Mesdames ! » harcèlement de rue et autodéfense à l’aube du XXe siècle ». 14:30 : Olivier Caïra, « Mode d’emploi du consentement selon James Bond ». 15:00-15:15 Pause thé/café 15:15-17:00 Mettre en musique et en images. Présidence Didier Lett 15:15 : Delphine Grenet & Maud Perez Simon, « Scènes « non courtoises » en intérieur domestique. Le harcèlement sexuel à la lumière des plafonds peints médiévaux (XIVe-XVe siècles) » 15:45 : Brigitte Rollet, « « La chasse gardée du mâle » : variations sur le harcèlement sexuel dans le cinéma français ». 16:15 : Mawy Bouchard, « La « belle dame sans mercy » et le refus du guerdon » Conclusion Pour plus d’information sur le projet, vous pouvez visiter le site du projet AVISA ([https://avisa.huma-num.fr/s/avisa/page/accueil](https://avisa.huma-num.fr/s/avisa/page/accueil)) ou la page dédié sur le site web du laboratoire DYPAC ([https://www.dypac.uvsq.fr/colloque-avisa-%E2%80%93-9-et-10-decembre-2021](https://www.dypac.uvsq.fr/colloque-avisa-%E2%80%93-9-et-10-decembre-2021)).

Entrée libre sur inscription. Pour le présentiel, présentation pass sanitaire obligatoire.

Le colloque du projet AVISA se tiendra les 9 et 10 décembre 2021 en format hybride. Organisé avec le soutien de la MSH Paris-Saclay et du laboratoire DYPAC (UVSQ).

Auditorium de la BU de l’UVSQ – Campus Guyancourt 45 Boulevard Vauban, 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines



2021-12-10T09:00:00 2021-12-10T17:00:00;2021-12-11T09:00:00 2021-12-11T17:00:00