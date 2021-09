Paris Au Centre des congrès de la Villette Paris Colloque approche non-médicamenteuses 2021 “Vous avez l’heure, nous avons le temps…” Au Centre des congrès de la Villette Paris Catégorie d’évènement: Paris

### La 14ème édition se déroulera les 4 & 5 novembre Peut-on prendre le temps de prendre soin ? Placé sous la thématique **“Vous avez l’heure, nous avons le temps…”,** le 14ème colloque ANM (approches non-médicamenteuses) s’intéressera au respect des rythmes de chacun, aux différentes problématiques générées par le manque de temps, pour permettre **d’améliorer la qualité de vie des personnes accompagnées ainsi que la qualité de vie au travail.** ### Vous avez l’heure, nous avons le temps… **Du 04 au 05 novembre**, experts, éthiciens, philosophes… se succéderont pour faire part de leur expérience et proposer des solutions aux professionnels des établissements médico-sociaux pour **éviter les pièges liés à la notion du temps.** Retrouvez pendant deux jours au Centre des congrès de la Villette (75019), les conférences du directeur de l’Espace de réflexion éthique de la région Ile-de-France **Emmanuel Hirsch,** du philosophe et écrivain **Fabrice Midal,** du responsable responsable national du virage numérique en santé Dominique Pon, des concepteurs de la philosophie de l’Humanitude **Yves Gineste et Rosette Marescotti** et de bien d’autres encore.

