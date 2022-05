Colloque |Apprends l’arabe, ya habibi ! Le point sur l’enseignement de la langue arabe dans la France d’aujourd’hui L’Institut du Monde Arabe, 27 mai 2022, Paris.

Le vendredi 27 mai 2022

de 15h00 à 17h30

. gratuit Gratuit

L’arabe est la 2e langue la plus parlée en France. Depuis quand enseigne-t-on l’arabe dans l’Héxagone ? Quel y est le profil des arabophones ? Quelle place occupe et devrait occuper cette « langue d’héritage » dans la politique linguistique générale française ? Comment l’enseigner aujourd’hui ? Ce colloque se propose d’apporter subtilités et nuances à un débat public trop souvent dominé par la controverse… Et ce faisant, de suivre le sage conseil entonné par Rachid Taha : « T’allem l-‘arbiyia, ya habibi ! » – Apprends l’arabe, ya habibi!

Pour aborder la situation actuelle de l’enseignement de l’arabe en France, à l’occasion de « 2022. Regards sur l’Algérie à l’IMA » et en hommage au célèbre chanteur franco-algérien Rachid Taha, ce colloque est placé sous le signe de l’affectueuse injonction qu’il lance dans la chanson l’« Arabécédaire » (composée et co-interprétée avec Rudolphe Burger) : « Apprends l’arabe, ya habibi ! »

Le propos de ce colloque : ouvrir un débat serein autour d’une notion davantage utilisée dans les pays anglo-saxons qu’en France, celle de « langue d’héritage ». Que signifie « héritage », outre le fait que toutes les langues humaines constituent un héritage humain, dans une perspective linguistique universaliste ? Nous nous interrogerons sur la spécificité de l’arabe en France, entre « langue d’héritage » et « langue utilitaire », la langue arabe étant la deuxième langue la plus parlée de notre pays. Quelle place doit occuper une « langue d’héritage », dans une politique linguistique générale qui prend en compte une multiplicité de réalités ?

Les intervenants aborderont différents aspects liés à l’enseignement de la langue arabe, ou plutôt des langues arabes, en France et selon différentes perspectives et points de vue, en prenant en compte non seulement les perspectives institutionnelles, mais aussi les contextes familiaux. Seront évoquées les représentations existantes sur ceux qui parlent arabe et les réalités sociolinguistique et sociologique propres aux langues arabes. Nous verrons que la sociologie de l’enseignement de l’arabe dans sa globalité est peu abordée lors des débats avec le grand public.

Enfin, ce colloque proposera un regard historique sur l’évolution de l’enseignement de l’arabe – des arabes – en France, du point de vue des contenus et des manuels mais également dans la perspective de l’anthropologie des pratiques et des actions des politiques publiques.

Le programme

Tarek Abouelgamal

L’histoire méconnue de l’enseignement de l’arabe en France depuis François Ier jusqu’à l’Algérie française

Que nous disent les pratiques langagières et les réalités sociolinguistiques des arabophones de France ?

L’école face aux langues d’héritage : l’école face à son histoire

Changer les attitudes envers les langues d’héritage, un défi actuel ?

Transformer les ELCOs en EILE : comment enseigner une langue sans repères culturels dans un contexte pédagogique « d’héritage »

Interventions modérées par Nisrine AL ZAHRE, directrice du Centre de langue et de civilisation arabes de l’Institut du monde arabe.

Les intervenants

Tarek Abouelgamal est docteur en didactiques des langues, Université Paris-Sorbonne. Il a consacré sa thèse de doctorat, dirigée par Frédéric Lagrange, à l’histoire de l’enseignement de l’arabe en Europe depuis le XVI e siècle ; il y analyse les ressorts du discours sur la langue arabe et ses conséquences, qu’il appelle « la diglossie didactique ». Il a enseigné dans plusieurs institutions universitaires de France, dont Paris-Sorbonne et Sciences Po, ainsi que, depuis 2016, à l’Institut du monde arabe, où il occupe le poste de coordinateur pédagogique.

L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris

Contact : https://www.imarabe.org/fr/evenement-exceptionnel/colloque-apprends-l-arabe-ya-habibi

© Marit Hverven-Norad-Flickr Marwa Quttan, 6 ans, apprenant à écrire en arabe. © Marit Hverven-Norad-Flickr