[RNAOcc2022](https://rnaocc.sciencesconf.org/) ———————————————- La communauté Occitanie travaillant sur l’ARN (molécule fondamentale au cœur de l’expression génique et de sa régulation) est constituée de plus d’une centaine de personnes qui étudient la synthèse et la fonction d’un large répertoire d’ARN dans des contextes normaux et pathologiques par des approches expérimentales et bioinformatiques Le but de ce colloque « RNAOcc » est de réunir la communauté Occitanie pour susciter des échanges et de nouvelles collaborations. Les chercheurs, enseignants chercheurs et étudiants (doctorants et étudiants M2R) qui participeront à ce colloque travaillent dans des laboratoires CNRS, INSA, INRAE, INSERM, et universitaires. Les thèmes de recherche abordés lors du colloque seront la transcription, la synthèse des ribosomes, la traduction, les voies de maturation des ARN, les fonctions et les contrôles de l’expression de petits ARN. **En 2022, le colloque RNAOcc aura lieu le jeudi 2 juin, en présentiel à Toulouse, au CBI.** ### Inscription jusqu’au 23 mai 2022 ### Dépôt de résumé jusqu’au 2 mai 2022 ### Thématiques * Transcription * Maturation des ARN * Biogenèse et fonction du ribosome * ARN non codant * Modifications des ARN * ARN et santé

La communauté de la région d’Occitanie travaillant sur l’ARN se réunira au Centre de Biologie Intégrative (CBI) à Toulouse.

