Colloque amiante 2022 : comment prévenir les risques liés à l’amiante ?

du jeudi 5 mai au mardi 17 mai à CARSAT Aquitaine

La Carsat Aquitaine et la DREETS Nouvelle-Aquitaine organisent le colloque amiante 2022. Maitres d’œuvre et d’ouvrage, coordonnateurs, bureaux d’étude, entreprises de désamiantage, diagnostiqueurs, entreprises de second œuvre, services de santé, bailleurs… Des experts en santé et sécurité au travail vous présenteront les dernières actualités réglementaires, les risques émergents et des techniques liées aux opérations exposant à l’amiante. À l’instar de l’année précédente, cette 13ème édition se déroulera exclusivement en ligne, sous la forme de 3 webinaires : * 5 mai 2022 à 10h : webinaire #1 – Actualités scientifiques et juridiques * 12 mai 2022 à 10h : webinaire #2 – Les risques émergents et environnementaux liés à l’amiante * 17 mai 2022 à 10h : webinaire #3 – Les savoir-faire et les techniques amiante Cet événement est organisé en partenariat avec l’OPPBTP, la Carsat Centre-Ouest et l’ARS Nouvelle Aquitaine.

Proposé et animé par la Carsat Aquitaine et la DREETS Nouvelle-Aquitaine, le colloque se déroulera exclusivement en ligne, les 5, 12 et 17 mai prochains. Les inscriptions sont ouvertes.

CARSAT Aquitaine 80 avenue de la Jallère 33053 Bordeaux Cedex Bordeaux Le Lac Gironde



2022-05-05T10:00:00 2022-05-05T12:30:00;2022-05-12T10:00:00 2022-05-12T12:30:00;2022-05-17T10:00:00 2022-05-17T12:30:00