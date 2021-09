Saint-Étienne Auditorium Cité du Design Loire, Saint-Étienne (Colloque) 50 ans de mutations dans la Loire (1971-2021). Auditorium Cité du Design Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Auditorium Cité du Design, le samedi 9 octobre à 14:00

### Colloque 50 ans de mutations dans la Loire (1971-2021). ———————————————- A l’initiative du diocèse de St-Etienne Avec JN Blanc, B. Lordon, JL Foury, D. Mandon, I. Vérilhac, L. Le Maner, T. Magnin, A-M Vergnon…

Entrée libre (avec passe sanitaire)

Auditorium Cité du Design 3 rue Javelin Pagnon 42000 Saint-Étienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T14:00:00 2021-10-09T19:00:00

