Course de la Châtaigne Place de la Libération, 8 octobre 2023, Collobrières.

Course traditionnelle du village de Collobrières.

Empruntez les routes et chemins de Collobrières sur 10 km..

2023-10-08 à 07:30:00 ; fin : 2023-10-08 . EUR.

Place de la Libération Place de la Mairie

Collobrières 83610 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Traditional race in the village of Collobrières

Take to the roads and paths of Collobrières over 10 km.

Carrera tradicional en el pueblo de Collobrières.

Siga los caminos y senderos de Collobrières a lo largo de 10 km.

Traditioneller Lauf im Dorf Collobrières.

Ein 10 km langer Lauf über die Straßen und Wege von Collobrières.

Mise à jour le 2023-02-10 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var