NUIT DES VEILLEURS A LOBBES Colllégiale St-Ursmer Lobbes Lobbes Catégories d’Évènement: Lobbes

Thuin NUIT DES VEILLEURS A LOBBES Colllégiale St-Ursmer Lobbes, 23 juin 2023, Lobbes. NUIT DES VEILLEURS A LOBBES Vendredi 23 juin, 19h00 Colllégiale St-Ursmer Entrée libre La nuit des veilleurs a été réalisée depuis plusieurs années, nos amis de France nous ont indiqué le chemin à suivre…précédemment plusieurs cérémonies ont eu lieu au clocher Ste Barbe à Manage, elle fut mise en chantier au clocher de Jamioulx lieu de la prison endroit symbolique s’il en est ! En 2023, la Nuit des Veilleurs sera organisée à la Collégiale Saint-Ursmer de Lobbes en Belgique le vendredi 23 juin, de 19h à 21h. Colllégiale St-Ursmer Rue de l’Eglise 1, 6540 Lobbes Lobbes 6540 Thuin Hainaut [{« type »: « email », « value »: « acat.belgique@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-23T19:00:00+02:00 – 2023-06-23T21:00:00+02:00

2023-06-23T19:00:00+02:00 – 2023-06-23T21:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lobbes, Thuin Autres Lieu Colllégiale St-Ursmer Adresse Rue de l'Eglise 1, 6540 Lobbes Ville Lobbes Departement Thuin Lieu Ville Colllégiale St-Ursmer Lobbes

Colllégiale St-Ursmer Lobbes Thuin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lobbes/

NUIT DES VEILLEURS A LOBBES Colllégiale St-Ursmer Lobbes 2023-06-23 was last modified: by NUIT DES VEILLEURS A LOBBES Colllégiale St-Ursmer Lobbes Colllégiale St-Ursmer Lobbes 23 juin 2023