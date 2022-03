Collision classic & jazz volet 2 | Dialogues entre les Arts Autre lieu, 3 avril 2022, Genève.

Collision classic & jazz volet 2 | Dialogues entre les Arts

Autre lieu, le dimanche 3 avril à 17:00

**“Take jazz seriously”** L’exhortation est de Maurice Ravel; c’est en 1928 qu’il l’adresse aux Américains, alors qu’il est en tournée pour quatre mois aux Etats-Unis. Et c’est précisément aux Etats-Unis que nous entraîne Dialogues entre les Arts pour le deuxième volet de sa collision entre jazz et musique classique, qui plongera l’auditoire dans l’un des aspects les plus emblématiques du jazz: l’improvisation. L’approche se veut joueuse, décomplexée. Le talentueux Philippe Ehinger, musicien classique chevronné et improvisateur hors pair, et les « Ferries » mettront en lumière les différentes tonalités que peut revêtir une pièce: à partir d’une oeuvre classique – interprétée par Meglena Tzaneva, dont les doigts fileront sur le piano pour donner vie aux pièces écrites –, ces jazzmen laisseront libre cours à leur inspiration pour la réinterpréter selon plusieurs formes, de la plus douce à la plus endiablée. La musicologue Constance Frei sera également de la partie et narrera, avec sa verve coutumière et un style aussi passionnant pour les petits que pour les grands, la façon dont la musique classique savante et le jazz se sont mutuellement nourris. —– Trio de jazz « Les Ferries »: Philippe Ehinger clarinette | Pierre Balda contrebasse | Noé Franklé batterie Meglena Tzaneva piano Constance Frei musicologue (Université de Lausanne) —– Oeuvres musicales des compositeurs: George Gershwin | Leonard Bernstein | Morton Gould | Aaron Copland | John Cage

Tarif normal CHF 25.-, tarif réduit CHF 15.-

Dialogues entre les Arts vous emmène aux Etats-Unis pour le deuxième volet de sa collision entre jazz et musique classique.

Autre lieu Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T17:00:00 2022-04-03T18:00:00