Samedi 6 janvier 2024, 10h00
Rencontrez un artiste Le Samedi 6 Janvier 2024 à 10h avec Andreas Rüthi.

Dans le cadre de l’exposition Le plus beau bleu du monde, profitez d’un moment de rencontre avec l’artiste, pour découvrir son univers.

Durée: 1h. Gratuit. Tout public

Plus d'infos: https://museecollioure.com/le-programme/
Musée d'art moderne de Collioure
4 route de Port-Vendres, 66190 Collioure, Pyrénées-Orientales

