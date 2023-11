Au fil des mots – Atelier broderie Musée d’art moderne de Collioure Collioure Catégories d’Évènement: Collioure

Au fil des mots – Atelier broderie Musée d'art moderne de Collioure
Samedi 16 décembre, 14h30

Envie d'offrir des mots doux? Inspiré par les fêtes de fin d'année, venez broder vos plus belles pensée au musée!

Samedi 16 décembre, 14h30
Au fil des mots Atelier broderie
Le Samedi 16 Décembre 2023 à 14h30 avec Pat Romero.

Durée: 3h. Tout public. Tarif 15€. Réservation obligatoire par mail ou téléphone

