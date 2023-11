Ecoutez-Voir Musée d’art moderne de Collioure Collioure Catégories d’Évènement: Collioure

Ecoutez-Voir Musée d'art moderne de Collioure Collioure Vendredi 15 décembre, 17h00

Entre mots, images et chocolat chaud, partagez un moment de convivialité avec l’équipe dans l’intimité des salles du musée.

Durée: 1h. Gratuit. Tout public

Plus d'infos: https://museecollioure.com/le-programme/ Musée d'art moderne de Collioure 4 route de Port-Vendres, 66190 Collioure, Pyrénées-Orientales

