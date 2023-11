Balade dessinée au musée Musée d’art moderne de Collioure Collioure Catégories d’Évènement: Collioure

Balade dessinée au musée Musée d'art moderne de Collioure
Samedi 9 décembre, 10h00
Simple amateur ou dessinateur confirmé, venez croquer le musée et sa collection, guidé par le regard d'un artiste.
Le Samedi 9 Décembre à 10h avec Nicolas Cussac.

Simple amateur ou dessinateur confirmé, venez croquer le musée et sa collection, guidé par le regard d’un artiste.

Durée: 2h. Gratuit. Tout public

Durée: 2h. Gratuit. Tout public
Plus d'infos: https://museecollioure.com/le-programme/
Musée d'art moderne de Collioure
4 route de Port-Vendres, 66190 Collioure, Pyrénées-Orientales

