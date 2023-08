Journées européennes du Patrimoine 2023 : La colline Saint-Michel Arudy, un site exceptionnel Colline Saint Michel Arudy, 17 septembre 2023, Arudy.

Arudy,Pyrénées-Atlantiques

Journées Européennes du Patrimoine 2022

La colline Saint-Michel, un site exceptionnel

Cette chapelle unique grâce à sa situation, assise sur la colline St-Michel, est située dans un écrin de verdure juste au-dessus de la grotte éponyme et en dessous du calvaire aux 3 croix (vue à 360°)…

Pierre Martinez, un artiste peintre local, a peint dans les années 1970 une fresque murale en l’honneur de Saint-Michel avec rappel des différentes industries d’Arudy, une perspective du cœur de la ville ainsi qu’un autoportrait.

Venez profiter d’une visite commentée de la chapelle et de la grotte par les bénévoles de l’association Pyrène l’Ossaloise qui, depuis 2019, se mobilisent pour promouvoir son histoire, s’investir dans sa protection, son entretien intérieur, pour le faire vivre..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 12:00:00. EUR.

Colline Saint Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



European Heritage Days 2022

Saint-Michel hill, an exceptional site

This unique chapel sits on St-Michel hill, in a green setting just above the eponymous grotto and below the calvary with its 3 crosses (360° view)?

In the 1970s, local painter Pierre Martinez painted a mural in honor of Saint-Michel, recalling Arudy?s various industries, a perspective of the heart of the town and a self-portrait.

Come and enjoy a guided tour of the chapel and grotto by volunteers from the Pyrène l?Ossaloise association, who have been working since 2019 to promote its history, protect it, maintain its interior and bring it to life.

Jornadas Europeas del Patrimonio 2022

La colina de Saint-Michel, un lugar excepcional

Esta capilla es única gracias a su ubicación en la colina de Saint-Michel, en un entorno verde justo encima de la gruta epónima y debajo del calvario con sus 3 cruces (vista de 360°)?

En los años 70, Pierre Martinez, pintor local, pintó un mural en honor a Saint-Michel, recordando las distintas industrias de Arudy, una perspectiva del corazón de la ciudad y un autorretrato.

Venga y disfrute de una visita guiada de la capilla y la gruta por los voluntarios de la asociación Pyrène l’Ossaloise, que trabajan desde 2019 para promover la historia de la capilla, protegerla, mantener su interior y darle vida.

Europäische Tage des Kulturerbes 2022

Der Hügel Saint-Michel, ein außergewöhnlicher Ort

Diese Kapelle ist aufgrund ihrer Lage auf dem Hügel St-Michel einzigartig. Sie befindet sich in einer grünen Umgebung direkt über der gleichnamigen Grotte und unterhalb des Kalvarienbergs mit den drei Kreuzen (360°-Ansicht)

Pierre Martinez, ein lokaler Maler, malte in den 1970er Jahren ein Wandgemälde zu Ehren des Heiligen Michael, das an die verschiedenen Industriezweige von Arudy erinnert, eine Perspektive des Stadtzentrums und ein Selbstporträt zeigt.

Genießen Sie eine kommentierte Besichtigung der Kapelle und der Höhle durch die Freiwilligen des Vereins Pyrène l’Ossaloise, die sich seit 2019 dafür einsetzen, ihre Geschichte zu fördern, sich für ihren Schutz und ihre innere Instandhaltung einzusetzen, um sie am Leben zu erhalten.

Mise à jour le 2023-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées