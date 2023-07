Visite libre de la colline Notre-Dame du Haut Colline Notre-Dame du Haut Ronchamp, 16 septembre 2023, Ronchamp.

Visite libre de la colline Notre-Dame du Haut 16 et 17 septembre Colline Notre-Dame du Haut Entrée libre

La colline Notre-Dame du Haut ne laisse personne indifférent. Au sommet de ce lieu magique se dresse la célèbre chapelle de le Corbusier, bâtiment iconique, inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco.

Tout au long de l’année, de nombreux visiteurs, curieux de découvrir ce lieu si particulier, viennent admirer les œuvres de trois architectes de renommée internationale qui dialoguent à son sommet (Le Corbusier, Prouvé et Piano).

Des guides et médiateurs culturels se tiendront à votre disposition sur le site pendant tout le week-end pour répondre à vos questions. Plusieurs présentations de 30 minutes seront faites pour expliquer l’histoire du site, l’importance de sa dimension spirituelle, mais aussi les savoir-faire techniques présents dans son architecture (les vitrages, l’utilisation du béton). Nous reviendrons également sur les avancées du chantier de restauration.

Colline Notre-Dame du Haut 13 rue de la Chapelle 70250 Ronchamp Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 20 65 13 http://www.collinenotredameduhaut.com http://fr-fr.facebook.com/Colline-Notre-Dame-du-Haut-Ronchamp-228324594030797/;https://twitter.com/cndh_ronchamp Lieu majeur de l’art sacré contemporain surplombant la petite ville de Ronchamp, la colline Notre-Dame du Haut est aujourd’hui un haut lieu de l’architecture moderne internationale et un lieu de pèlerinage marial multiséculaire. C’est ici, que Le Corbusier, célèbre architecte du XXe siècle, rebâtit entre 1953 et 1955 la chapelle, véritable symbole du renouveau de l’art sacré contemporain. En 1975, Jean Prouvé édifie un campanile au pied de la chapelle. Enfin, en 2011, l’architecte italien Renzo Piano paracheva l’œuvre de Le Corbusier par la construction d’un monastère et d’un pavillon d’accueil. par la route : autoroute A36 sur l’axe Lyon/Stuttgart (sortie 5) / accès N19 sur l’axe Paris/Bâle. Par le train : gare de Ronchamp.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© J.-J.Virot / AONDH / ADAGP