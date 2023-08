Balade au cœur de la cité médiévale – Journées Européennes du patrimoine Colline du Calvaire Montbrison, 16 septembre 2023, Montbrison.

Montbrison,Loire

Les enfants de 6 à 11 ans accompagnés d’au moins un parent enfileront un costume de chevalier et profiteront d’une balade historique et instructive en ville..

2023-09-16 15:00:00 fin : 2023-09-16 . .

Colline du Calvaire rue du Calvaire

Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Children aged 6 to 11, accompanied by at least one parent, will don a knight?s costume and enjoy a historical and instructive ride through the town.

Los niños de 6 a 11 años, acompañados de al menos uno de sus padres, se pondrán el traje de caballero y disfrutarán de un paseo informativo e histórico por la ciudad.

Kinder zwischen 6 und 11 Jahren, die von mindestens einem Elternteil begleitet werden, schlüpfen in ein Ritterkostüm und genießen einen historischen und informativen Spaziergang durch die Stadt.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme Loire Forez