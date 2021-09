Montbrison Montbrison Loire, Montbrison Colline du calvaire – Animations médiévales Montbrison Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Montbrison

Colline du calvaire – Animations médiévales 2021-09-18 – 2021-09-19 Montbrison

Montbrison Loire Plongez dans une ambiance médiévale et festive et partez à la découverte des nombreux ateliers et animations proposés sur la colline du Calvaire : dépaysement garanti. contact@loireforez.com +33 4 77 96 08 69 http://www.loireforez.com/ dernière mise à jour : 2021-09-10 par

