Cross du Héron Colline des marchenelles Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Cross du Héron Colline des marchenelles, 4 décembre 2022, Villeneuve-d'Ascq. Cross du Héron Dimanche 4 décembre, 08h00 Colline des marchenelles Dimanche 4 décembre 2022 de 8h à 12h30 au Lac du Héron (colline des Marchenelles) Colline des marchenelles Villeneuve d’Ascq Saint-Sauveur Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://lhdfa.athle.fr/upload/ssites/000037/SAISON_2023/flyercrossheron22.pdf »}] Dimanche 4 décembre 2022 de 8h à 12h30 au Lac du Héron (colline des Marchenelles)

Infos

http://lhdfa.athle.fr/upload/ssites/000037/SAISON_2023/flyercrossheron22.pdf

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T08:00:00+01:00

2022-12-04T12:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Colline des marchenelles Adresse Villeneuve d'Ascq Saint-Sauveur Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Colline des marchenelles Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Colline des marchenelles Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Cross du Héron Colline des marchenelles 2022-12-04 was last modified: by Cross du Héron Colline des marchenelles Colline des marchenelles 4 décembre 2022 Colline des Marchenelles Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord