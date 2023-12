Balade commentée dans le vignoble de Chablis Colline des Grands Crus de Chablis Chablis, 1 janvier 2024, Chablis.

Chablis Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

.

Partez à l’assaut de la colline des Grands Crus de Chablis avec la guide pour une balade commentée à la découverte de l’histoire de la vigne et du vin. Au milieu des treilles de ce vignoble millénaire, la guide vous présentera l’appellation Chablis, la spécificité du sol, et vous parlera du travail du vigneron tout au long de l’année. Découvrez de beaux panoramas sur le vignoble et le village. Possibilité d’organiser une dégustation de Chablis dans les vignes en supplément et un initiation à l’art de la dégustation. La balade faire environ 3kms avec du dénivelé. Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés.

EUR.

Colline des Grands Crus de Chablis

Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-10-26 par COORDINATION YONNE