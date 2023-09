Fais marcher ta santé Colline de la Bergerie Cambo-les-Bains, 18 octobre 2023, Cambo-les-Bains.

Cambo-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

Jeu de piste, ateliers bien-être et nature, exposition éphémère, spectacle, petite restauration sur place.

Tout public à partir de 6 ans. Inscription obligatoire.

(Pluie : replie à la Halle Bernadette Jougleux.).

Colline de la Bergerie Rue de la Bergerie

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Treasure hunt, well-being and nature workshops, temporary exhibition, show, snack bar on site.

All ages 6 and up. Registration required.

(Rain: retreat to Halle Bernadette Jougleux.)

Búsqueda del tesoro, talleres de bienestar y naturaleza, exposición temporal, espectáculo, cafetería in situ.

A partir de 6 años. Inscripción obligatoria.

(Lluvia: retirada a la Halle Bernadette Jougleux)

Schnitzeljagd, Wellness- und Natur-Workshops, vorübergehende Ausstellung, Show, kleine Verpflegung vor Ort.

Für alle ab 6 Jahren. Eine Anmeldung ist erforderlich.

(Bei Regen: Rückzug in die Halle Bernadette Jougleux)

