Rencontre dédicace avec Edwy Plenel Colline aux livres, 15 juin 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Edwy Plenel, co-fondateur et président de Médiapart sera à la librairie pour présenter son dernier livre « L’appel à la vigilance, Face à l’extrême droite »..

2023-06-15 à ; fin : 2023-06-15 . .

Colline aux livres Rue des Fontaines

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Edwy Plenel, co-founder and president of Médiapart will be at the bookshop to present his latest book « L’appel à la vigilance, Face à l’extrême droite ».

Edwy Plenel, cofundador y presidente de Médiapart, estará en la librería para presentar su último libro « L’appel à la vigilance, Face à l’extrême droite ».

Edwy Plenel, Mitbegründer und Präsident von Médiapart, wird in der Buchhandlung sein neuestes Buch « L’appel à la vigilance, Face à l’extrême droite » vorstellen.

