Théâtre : CHEZ DEDETTE Salle polyvalente, 6 mai 2023, Colleville.

L’association Rêve de Scène des hospitaliers fécampois (soignants ou anciens soignants de l’hôpital de Fécamp) propose une pièce de théâtre « Chez Dedette ».

Samedi 6 mai à 20h30

Salle polyvalente de Colleville

8€ (-12 ans gratuit)

Réservation et renseignement au 06 63 90 14 96.

2023-05-06 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-06 . .

Salle polyvalente

Colleville 76400 Seine-Maritime Normandie



The association Rêve de Scène of Fécamp hospital workers (caregivers or former caregivers of the hospital of Fécamp) proposes a play « Chez Dedette ».

? Saturday May 6th at 8:30 pm

? Multipurpose hall in Colleville

? 8? (-12 years old free)

? Reservation and information at 06 63 90 14 96

La asociación Rêve de Scène de trabajadores del hospital de Fécamp (cuidadores o antiguos cuidadores del hospital de Fécamp) propone la obra de teatro « Chez Dedette ».

? Sábado 6 de mayo a las 20.30 h

? Sala polivalente de Colleville

? 8? (-12 años gratis)

? Reservas e información en el 06 63 90 14 96

Der Verein Rêve de Scène des hospitaliers fécampois (Pflegekräfte oder ehemalige Pflegekräfte des Krankenhauses von Fécamp) bietet ein Theaterstück « Chez Dedette » an.

? Samstag, 6. Mai um 20.30 Uhr

? Mehrzweckhalle in Colleville

? 8 (-12 Jahre gratis)

? Reservierung und Informationen unter 06 63 90 14 96

