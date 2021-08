Paimpol Paimpol Côtes-d'Armor, Paimpol Collegium Orpheus Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Paimpol

Collegium Orpheus Paimpol, 25 septembre 2021, Paimpol. Collegium Orpheus 2021-09-25 20:30:00 – 2021-09-25 22:00:00 Place de Kerity Eglise de Kérity

Paimpol Côtes d’Armor Concert de musiques baroque. Concert de musiques baroque. dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Paimpol Autres Lieu Paimpol Adresse Place de Kerity Eglise de Kérity Ville Paimpol lieuville 48.76904#-3.02565