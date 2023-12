CONCERT : CHORALE ET ORGUE – L’ÉCHO DE ROQUEPRINS Collégiale St Martin La Canourgue Catégories d’Évènement: La Canourgue

Lozère CONCERT : CHORALE ET ORGUE – L’ÉCHO DE ROQUEPRINS Collégiale St Martin La Canourgue, 15 décembre 2023, La Canourgue. La Canourgue Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-15 18:30:00

fin : 2023-12-15 Concert « Chorale et Orgue » au profit du Téléthon à 18h30 à la collégiale Saint-Martin de L’écho de roqueprins avec la participation de l’organiste Jean-Claude Halleumieux.

Entrée libre venez nombreux !



Collégiale St Martin Rue Issalène

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie

