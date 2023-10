A la rencontre d’Ivo Antognini Collégiale St Aignan Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans A la rencontre d’Ivo Antognini Collégiale St Aignan Orléans Orléans, 15 novembre 2023, Orléans. A la rencontre d’Ivo Antognini Mercredi 15 novembre, 20h30 Collégiale St Aignan Orléans Sur place 15 €, réservation et HelloAsso 12 €, étudiants et PCE 8 €, moins de 12 ans gratuité Pour ses 40 ans, la Sarabande (direction Antoine Cazé) a passé commande à Ivo Antognini d’une pièce pour choeur, violoncelle et soprano qui sera créée à Orléans en présence du compositeur. Ce sera l’occasion de découvrir ce compositeur très connu à l’étranger pour sa musique pour choeurs. Egalement pièces d’Ola Gjeilo, Don Mac Donald, Jacob Narverud et Antoine Cazé. Collégiale St Aignan Orléans Place St Aignan Orléans 45000 Centre Loiret Centre [{« type »: « email », « value »: « ensemble.lasarabande45@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « +33(0)6.80.60.87.12 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

