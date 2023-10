Noël avec Le Cercle de Musique Collegiale Sainte Marthe Tarascon, 3 décembre 2023, Tarascon.

Tarascon,Bouches-du-Rhône

Les voutes de la Collégiale Saint Marthe vibrent à nouveau cette année à l’occasion du concert de Noël organisé par Le Cercle de Musique au profit de l’oeuvre d’orient !.

2023-12-03 17:30:00 fin : 2023-12-03 19:00:00. EUR.

Collegiale Sainte Marthe Place de la Concorde

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The vaults of the Saint Marthe Collegiate Church vibrate again this year on the occasion of the Christmas concert organized by the Music Circle for the benefit of the Oriental charity!

Las bóvedas de la Colegiata de Saint Marthe volverán a vibrar este año con motivo del concierto de Navidad organizado por el Cercle de Musique en beneficio de la asociación benéfica Oriental

Die Gewölbe der Stiftskirche Saint Marthe vibrieren auch in diesem Jahr wieder anlässlich des Weihnachtskonzerts, das von Le Cercle de Musique zugunsten des Orient-Werks organisiert wird!

Mise à jour le 2023-10-13 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)