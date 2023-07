Des seigneurs de Brenne au chanoine Barbier Collégiale Sainte-Marie-Madeleine Mézières-en-Brenne Catégories d’Évènement: Indre

Alix de Brabant, nièce du roi Philippe le Hardi, est à l'origine de la construction de la collégiale Sainte Marie-Madeleine qui abrite des vitraux exceptionnels des XIVe et XVIe siècles ainsi qu'une superbe chapelle de pur style Renaissance. L'histoire de seigneurs de Brenne vous sera contée en admirant les couleurs chatoyantes des verrières.

Exceptionnellement, nous découvrirons le premier étage, habituellement fermé au public.

Premier monument historique classé dans l'Indre, la collégiale, l'église Sainte-Marie-Madeleine, comporte un portail orné d'un riche tympan ouvrant sur une façade peu commune, des vitraux restaurés des XIV et XVIe siècles, une chapelle Renaissance, des stalles bénédictines, des poutres peintes aux armes des anciens seigneurs ainsi que des chapelles latérales des ducs d'Anjou. Parking gratuit à proximité. Accessibilité partielle PMR.

