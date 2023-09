Concert de Noël Collégiale Sainte Croix Montélimar, 9 décembre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Le traditionnel concert de Noël sera donné par Pierre Farago, professeur au Conservatoire de Boulogne Billancourt..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Collégiale Sainte Croix Rue Sainte

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The traditional Christmas concert will be given by Pierre Farago, professor at the Conservatoire de Boulogne Billancourt.

El tradicional concierto de Navidad correrá a cargo de Pierre Farago, profesor del Conservatorio de Boulogne Billancourt.

Das traditionelle Weihnachtskonzert wird von Pierre Farago, Professor am Konservatorium von Boulogne Billancourt, gegeben.

Mise à jour le 2023-09-14 par Montélimar Tourisme Agglomération