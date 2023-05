Concert du Choeur Adhémar Collégiale Sainte Croix, 4 juin 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Les choristes interpréteront des oeuvres de Fauré, Rameau, Saint-Saëns, Passereau, Ravel. Ils seront dirigés par Fabrice Vernette et accompagnés par un quatuor à cordes (deux violons, un violon alto et un violoncelle)..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . EUR.

Collégiale Sainte Croix Rue Sainte Croix

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The choristers will perform works by Fauré, Rameau, Saint-Saëns, Passereau and Ravel. They will be conducted by Fabrice Vernette and accompanied by a string quartet (two violins, one viola and one cello).

Los coristas interpretarán obras de Fauré, Rameau, Saint-Saëns, Passereau y Ravel. Estarán dirigidos por Fabrice Vernette y acompañados por un cuarteto de cuerda (dos violines, una viola y un violonchelo).

Die Choristen werden Werke von Fauré, Rameau, Saint-Saëns, Passereau und Ravel vortragen. Sie werden von Fabrice Vernette dirigiert und von einem Streichquartett (zwei Violinen, eine Viola und ein Cello) begleitet.

