Festival – Jeunes Talents en Loudunais Collégiale Sainte-Croix Loudun, 15 août 2024, Loudun.

Loudun,Vienne

Le but de ce festival, outre la mise en avant de la musique dite classique dans un lieu exceptionnel de notre patrimoine, est la promotion de jeunes musiciens encore dans les conservatoires nationaux ou tout juste sortis de ceux-ci et qui préparent des concours internationaux, c’est à dire des artistes déjà de haut niveau et de très belle qualité musicale..

2024-08-15 fin : 2024-08-18 . .

Collégiale Sainte-Croix Place Sainte Croix

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



In addition to showcasing classical music in an exceptional part of our heritage, the aim of this festival is to promote young musicians who are still at or have just graduated from national conservatories and who are preparing for international competitions, i.e. artists who are already at a high level and of very high musical quality.

Además de dar a conocer la música clásica en una parte excepcional de nuestro patrimonio, el objetivo de este festival es promover a jóvenes músicos que todavía están en los conservatorios nacionales o acaban de graduarse y que se preparan para concursos internacionales, es decir, artistas que ya tienen un alto nivel y una gran calidad musical.

Das Ziel dieses Festivals ist neben der Präsentation der sogenannten klassischen Musik an einem außergewöhnlichen Ort unseres Kulturerbes die Förderung junger Musiker, die noch an den nationalen Konservatorien studieren oder diese gerade erst verlassen haben und sich auf internationale Wettbewerbe vorbereiten, d. h. Künstler, die bereits ein hohes Niveau und eine sehr schöne musikalische Qualität aufweisen.

