Escape Game « Le Mystère d’Urbain Grandier » Collégiale Sainte-Croix Loudun, dimanche 23 juin 2024.

Loudun Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 16:00:00

fin : 2024-06-23

15 juin à 10:30, 15:00 et 16:00

23 juin à 15:00, 16:00 et 17:00

15 juin à 10:30, 15:00 et 16:00

23 juin à 15:00, 16:00 et 17:00

.

Collégiale Sainte-Croix Place Sainte-Croix

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-03 par Office de Tourisme du Pays Loudunais