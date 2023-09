Braderie de la médiathèque Collégiale Sainte-Croix Loudun, 27 janvier 2024, Loudun.

Loudun,Vienne

La médiathèque vend plus de 5000 documents dont elle n’a plus l’usage. La braderie se prolongera du 30 janvier au 3 février 2024 à la médiathèque aux heures d’ouverture du public.

Entrée libre.

2024-01-27 fin : 2024-01-27 12:30:00. .

Collégiale Sainte-Croix Place Sainte-Croix

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The media library is selling over 5,000 items it no longer needs. The braderie will run from January 30 to February 3, 2024 at the media library during public opening hours.

Free admission

La mediateca pone a la venta más de 5.000 objetos que ya no necesita. La venta tendrá lugar del 30 de enero al 3 de febrero de 2024 en la mediateca en horario de apertura al público.

Entrada gratuita

Die Mediathek verkauft über 5000 Dokumente, die sie nicht mehr benötigt. Der Ausverkauf wird vom 30. Januar bis zum 3. Februar 2024 in der Mediathek zu den öffentlichen Öffnungszeiten fortgesetzt.

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme du Pays Loudunais