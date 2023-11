Atelier linogravure Collégiale Sainte-Croix Loudun, 29 décembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Atelier sur inscription – 2€ par enfant; à partir de 5 ans.

2023-12-29 fin : 2023-12-29 . EUR.

Collégiale Sainte-Croix Place Sainte-Croix

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Registration required – 2? per child; ages 5 and up

Inscripción obligatoria en el taller – 2? por niño; a partir de 5 años

Workshop auf Anmeldung – 2? pro Kind; ab 5 Jahren

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme du Pays Loudunais