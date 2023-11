Atelier Argile Collégiale Sainte-Croix Loudun, 27 décembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

» créez votre décoration de Noël en argile »

Atelier sur inscription – 2€ par enfant – 12 ans et 5€ pour les adultes.

2023-12-27 fin : 2023-12-27 . EUR.

Collégiale Sainte-Croix Place Sainte-Croix

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



« Create your own Christmas decoration in clay »

Registration required – 2? per child under 12 and 5? for adults

» Crea tu propia decoración navideña en arcilla

Inscripción obligatoria – 2? por niño menor de 12 años y 5? para adultos

« Gestalten Sie Ihre Weihnachtsdekoration aus Ton »

Workshop mit Anmeldung – 2? pro Kind unter 12 Jahren und 5? für Erwachsene

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme du Pays Loudunais