Exposition : Un siècle de jouets Collégiale Sainte-Croix Loudun, 9 décembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Cette exposition regroupe des jouets de la fin du XIXème siècle jusqu’aux années soixante. Cet ensemble dresse un panorama très complet de la diversité et de l’évolution des jouets. Évidemment ludique, cette exposition offre au visiteur la possibilité de jouer avec des trains, des usines, des manèges, des automates… La possibilité d’actionner nombre de jouets grâce à des boutons minuteries rend cette animation interactive et dynamique..

2023-12-09 fin : 2024-01-07 12:30:00. EUR.

Collégiale Sainte-Croix Place Sainte-Croix

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



This exhibition brings together toys from the late 19th century to the 1960s. It provides a comprehensive overview of the diversity and evolution of toys. Obviously playful, this exhibition offers visitors the chance to play with trains, factories, merry-go-rounds, automatons… Many of the toys can be activated using timer buttons, making the animation both interactive and dynamic.

Esta exposición reúne juguetes desde finales del siglo XIX hasta la década de 1960. Ofrece una visión completa de la diversidad y la evolución de los juguetes. Obviamente divertida, esta exposición ofrece a los visitantes la posibilidad de jugar con trenes, fábricas, tiovivos, autómatas… Muchos de los juguetes pueden activarse mediante botones con temporizador, lo que la convierte en una experiencia interactiva y dinámica.

Diese Ausstellung umfasst Spielzeug vom Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 1960er Jahre. Jahrhundert. Diese Sammlung bietet einen umfassenden Überblick über die Vielfalt und die Entwicklung von Spielzeug. Die Ausstellung bietet den Besuchern die Möglichkeit, mit Zügen, Fabriken, Karussells, Automaten usw. zu spielen. Die Möglichkeit, viele der Spielzeuge mit Hilfe von Zeitschaltuhren zu betätigen, macht die Animation interaktiv und dynamisch.

