Salon d’Artisanat d’Art Collégiale Sainte-Croix Loudun, 2 décembre 2023, Loudun.

Loudun,Vienne

Un rendez-vous attendu avec les Métiers d’Art dans un cadre prestigieux, des idées originales de cadeaux à la portée de tous, au service d’une grande cause.

Organisé par et au profit d’Amnesty International-Loudun.

2023-12-02 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Collégiale Sainte-Croix Place Sainte-Croix

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



An eagerly-awaited rendezvous with Métiers d?Art in a prestigious setting, with original gift ideas within everyone?s reach, in support of a great cause.

Organized by and in aid of Amnesty International-Loudun

Una cita muy esperada con los Métiers d’Art en un marco prestigioso, con ideas de regalos originales al alcance de todos, a beneficio de una gran causa.

Organizado por y en beneficio de Amnistía Internacional-Loudun

Ein erwartetes Treffen mit dem Kunsthandwerk in einem prestigeträchtigen Rahmen, originelle Geschenkideen für jedermann, im Dienste einer großen Sache.

Organisiert von und zu Gunsten von Amnesty International-Loudun

Mise à jour le 2023-10-03 par Office de Tourisme du Pays Loudunais