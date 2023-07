Visite-spectacle du village de Jegun Collégiale Sainte-Candide Jegun, 17 septembre 2023, Jegun.

Visite-spectacle du village de Jegun Dimanche 17 septembre, 14h00, 17h00 Collégiale Sainte-Candide Gratuit. Entrée libre. Visite prévue devant la collégiale Sainte-Candide. 5 minutes de marche pour atteindre le point de départ depuis le parking. En cas d’intempéries, la visite sera reportée à une date ultérieure.

Pour les Journées européennes du patrimoine, le Pays d’art et d’histoire vous propose un moment à la croisée des arts vivants et de la valorisation du patrimoine. La compagnie Patte de lièvre vous entraîne à sa suite dans une déambulation artistique à la poursuite du passé du village et des anecdotes qui ont marqué les lieux et la vie jégunoise.

Suivez les artistes de la collégiale Sainte-Candide à la mairie-halle au cœur de Jégun.

Rejoignez-nous pour vivre une expérience inédite construite spécialement pour l’occasion !

La collégiale Sainte-Candide de Jégun est à l'origine un chapitre régulier de l'ordre de Saint Augustin. Réformé en 1336, il est sécularisé en 1548, en même temps que le chapitre métropolitain Sainte-Marie d'Auch, auquel il est affilié.

Le lieu est une bastide du XIIIe siècle, et son évolution au cours des siècles est marquée par divers bâtiments. Cette collégiale abrite de magnifiques vitraux et un orgue classé restaurés en 2012. Accès par la route pour tout véhicule.

©Laurent Lainé