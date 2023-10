Concert de l’Epiphanie Collégiale Saint-Thiébaut Thann, 6 janvier 2024, Thann.

Thann,Haut-Rhin

En ce temps de Noël, nous vous proposons de découvrir l’Oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns. Moins connu que celui de J.-S. Bach, il n’en est pas moins une magnifique page de musique interprétée par le Choeur des Rives de la Thur..

2024-01-06 fin : 2024-01-06 . EUR.

Collégiale Saint-Thiébaut

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est



This Christmas, we invite you to discover Camille Saint-Saëns?s Christmas Oratorio. Less well known than that of J.-S. Bach, it is nonetheless a magnificent page of music performed by the Choeur des Rives de la Thur.

Esta Navidad, le invitamos a descubrir el Oratorio de Navidad de Camille Saint-Saëns. Menos conocido que el de J.-S. Bach, es sin embargo una magnífica pieza musical interpretada por el Choeur des Rives de la Thur.

In der Weihnachtszeit schlagen wir Ihnen vor, das Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns zu entdecken. Es ist weniger bekannt als das von J.-S. Bach, aber dennoch ein wunderbares Stück Musik, das vom Choeur des Rives de la Thur interpretiert wird.

