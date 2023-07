Visite libre Collégiale Saint-Sylvain Levroux, 16 septembre 2023, Levroux.

Visite libre 16 et 17 septembre Collégiale Saint-Sylvain

Prenez le temps de vous approcher et tomber sous le charme de la petite cathédrale du Berry. Elle présente un portail sculpté dont la finesse révèle la qualité du travail des bâtisseurs médiévaux.

Collégiale Saint-Sylvain Place de l’Hôtel-de-Ville 36110 Levroux Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire 02 54 35 70 54 http://www.ville-levroux.fr Collégiale du XIe siècle. Majestueuse nef gothique et son abside à dix ogives et quatre statues. Stalles du XVIe siècle. Statues en bois polychrome des XVIe et XVIIe siècles. Buffet d’orgues de 1502 (le plus ancien répertorié en France).

2023-09-16T08:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T08:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

