Visite guidée de la collégiale et de sa crèche animée Collégiale Saint Sauveur Grignan, 24 décembre 2023, Grignan.

Grignan Drôme

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24

fin : 2023-01-07

La visite présentera l’histoire de la collégiale, son architecture et sa collection de tableau et mobilier et sera suivie d’un commentaire de sa crèche animée accompagnée d’un historique des crèches et des santons..

La visite présentera l’histoire de la collégiale, son architecture et sa collection de tableau et mobilier et sera suivie d’un commentaire de sa crèche animée accompagnée d’un historique des crèches et des santons.

EUR.

Collégiale Saint Sauveur Rue Saint Sauveur

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2023-12-07 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes