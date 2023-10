Crèche animée à la Collégiale Collégiale Saint Sauveur Grignan, 3 décembre 2023, Grignan.

Grignan,Drôme

Crèche animée dans la Chapelle de la Vierge, à l’intérieur de la Collégiale. Fonctionne à l’aide d’un monnayeur (2€), au profit de l’entretien de la Collégiale. Inauguration de la crèche le premier dimanche de Décembre après la messe..

2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-02-25 18:00:00. .

Collégiale Saint Sauveur Rue Saint Sauveur

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Animated crèche in the Virgin Chapel, inside the Collégiale.

Works by putting a 2€ coin in favor of the maintenance of the Collégiale.

Crèche inauguration on the 1st week-end of December.

Cuna animada en la Capilla de la Virgen, dentro de la Colegiata. Funciona con la ayuda de una máquina que funciona con monedas (2?), en beneficio del mantenimiento de la Colegiata. Inauguración del catre el primer domingo de diciembre después de la misa.

Krippe in der Kapelle der Jungfrau Maria in der Stiftskirche. Funktioniert mithilfe eines Münzautomaten (2?), der für den Unterhalt der Stiftskirche verwendet wird. Einweihung der Krippe am ersten Sonntag im Dezember nach der Messe.

Mise à jour le 2023-10-28 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes