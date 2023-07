Concert de musique sacrée baroque allemande « Kantate » Collégiale Saint Sauveur Grignan, 4 août 2023, Grignan.

Grignan,Drôme

L’ensemble Le Concert Arcadien donnera un concert de musique sacrée baroque allemande à la Collégiale Saint Sauveur à Grignan le vendredi 4 août 2023 à 20h30.

Airs de Buxtehude, Bach…

Entrée libre participation aux frais..

2023-08-04 20:30:00 fin : 2023-08-04 . EUR.

Collégiale Saint Sauveur Rue Saint Sauveur

Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Le Concert Arcadien will perform a concert of German Baroque sacred music at the Collégiale Saint Sauveur in Grignan on Friday August 4, 2023 at 8:30pm.

Airs by Buxtehude, Bach?

Entrance free of charge.

El conjunto Le Concert Arcadien ofrecerá un concierto de música sacra barroca alemana en la Collégiale Saint Sauveur de Grignan el viernes 4 de agosto de 2023 a las 20:30 h.

Aires de Buxtehude, Bach?

Entrada gratuita con contribución a los gastos.

Das Ensemble Le Concert Arcadien gibt am Freitag, den 4. August 2023 um 20:30 Uhr ein Konzert mit deutscher geistlicher Barockmusik in der Collégiale Saint Sauveur in Grignan.

Es werden Lieder von Buxtehude und Bach gespielt

Eintritt frei, Kostenbeteiligung.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes