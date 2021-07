Douriez Collégiale Saint-Riquier,place du Chapitre,Douriez Douriez, Pas-de-Calais Collégiale Saint-Riquier de Douriez, visite avec l’architecte du patrimoine Eric Barriol Collégiale Saint-Riquier,place du Chapitre,Douriez Douriez Catégories d’évènement: Douriez

Douriez est une commune de 300 habitants, située dans un cadre bucolique au bord de l’Authie. Elle possède une église collégiale fondée dès 1505, classée Monument historique en 1982. Malgré ses évolutions, l’édifice a conservé son aspect représentatif de l’architecture gothique flamboyante du Nord de la France. Long de 45 mètres, il possède des dimensions impressionnantes à l’échelle du village. Sa restauration totale a été engagée de 2015 à 2019. La Direction régionale des Affaires culturelles des Hauts-de-France, le Département du Pas-de-Calais et la Fondation du Patrimoine ont accompagné la commune dans un ambitieux projet de préservation du patrimoine rural, qui s’achève aujourd’hui. Cette journée festive est l’occasion de découvrir ce lieu exceptionnel. Visite, démonstrations de savoir-faire et musique ponctueront ce dimanche.

