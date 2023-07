Présentations de l’orgue de chœur (XIXe s.) de la collégiale Saint Quiriace Collégiale Saint-Quiriace Provins, 17 septembre 2023, Provins.

Présentations de l’orgue de chœur (XIXe s.), par les organistes et l’association « Les Orgues de Provins ».

Collégiale Saint-Quiriace Place Saint-Quiriace 77160 Provins Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 60 26 26 Collégiale du XIIe siècle, continuée au XIIIe siècle mais jamais achevée, dotée au XVIIe siècle d’une coupole, elle a abrité un chapitre nombreux et influent; Jeanne d’Arc y est passée au retour du sacre de Charles VII. Cette collégiale reçut le chef de Saint-Quiriace rapporté par les Croisés vers 1209. Elle abritait un chapitre nombreux fondé dès le XIe siècle par les comtes de Champagne avec l’appui de l’Archevêque de Sens. Un moment partagée entre deux communautés, elle resta le domaine des chanoines séculiers jusqu’à la Révolution. Le XIIIe siècle vit sa transformation progressive en un édifice gothique, néanmoins les travaux ne dépassèrent pas le transept et les premières travées de la nef. Des problèmes financiers joints aux malheurs de la fin du Moyen-Age ne permirent pas son achèvement. Elle fut hâtivement clôturée par une façade sommaire et consacrée en l’état au début du XVIe siècle. L’effondrement de la croisée du transept au XVIIe siècle amena la construction d’une coupole très inattendue dans un édifice gothique. L’église, désaffectée à la Révolution, devint paroissiale sous l’Empire. D’importants travaux de restauration furent entrepris au cours du XIXe siècle.

Crédit photo : JF BENARD

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Eglise Collégiale

© Fonds Ancien et Archives de la Ville de Provins