Yonne Concert orgue et voix Collégiale Saint-Pierre Saint-Julien-du-Sault, 17 septembre 2023, Saint-Julien-du-Sault. Concert orgue et voix Dimanche 17 septembre, 17h00 Collégiale Saint-Pierre Participation libre Dimanche 17 septembre à 17h, venez assister à un concert voix et orgue à la collégiale Saint-Pierre de Saint-Julien-du-Sault, avec l’organiste Giulio Geti, la soprano Kumi Sakamota et la mezzo soprano Sylvie Bedouelle. Collégiale Saint-Pierre Place du Général Leclerc, 89330 Saint-Julien-du-Sault Saint-Julien-du-Sault 89330 Yonne Bourgogne-Franche-Comté centre-ville. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

