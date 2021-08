Orléans Collégiale Saint Pierre le Puellier Loiret, Orléans Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier Orléans – Site patrimonial à vocation d’expositions Collégiale Saint Pierre le Puellier Orléans Catégories d’évènement: Loiret

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Cette église du 12e siècle est la plus ancienne encore conservée à Orléans. Située au cœur de l’ancien quartier estudiantin, elle est très fréquentée au Moyen Âge. Vendue comme bien national à la Révolution, désacralisée en 1958 et restaurée de 1966 à 1976, elle accueille depuis des expositions dédiées à l’art contemporain. Exposition présentée (du samedi 11 au dimanche 19 septembre du mardi au dimanche de 14h à 18h) : Salon du Grenier à Sel

Entrée libre

Journées Européennes du Patrimoine, 18 et 19 septembre 2021
Collégiale Saint Pierre le Puellier
Cloître Saint-Pierre le Puellier 45000 Orléans

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

