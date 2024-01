La mort n’en saura rien Collégiale Saint Pierre le Puellier Orléans, samedi 3 février 2024.

La mort n’en saura rien Une exposition de Jean-Gilles Badaire 3 février – 17 mars Collégiale Saint Pierre le Puellier Entrée libre

Commissariat assuré par la Galerie Capazza et Cécile Badaire

Exposition du samedi 3 février au dimanche 17 mars

Peintre, Jean-Gilles Badaire travaillait par cycles successifs. De 2020 à 2022, en réponse au couperet d’une mort annoncée, il peint dans un camaïeu étonnant de vert, de bleu et de noir, un ensemble d’Orages, exposé l’an passé à la galerie Capazza de Nançay, et deux séries déroutantes de portraits présentées dans cette nouvelle exposition. Au crépuscule d’une vie nourrie d’un dialogue constant avec la mort et en point d’orgue d’une œuvre constellée de crânes et de squelettes dansants, il offre au regard des œuvres puissamment incarnées et vivantes. Cette exposition qui lui est consacrée à la Collégiale propose un parcours à travers ce thème méconnu de son travail, par des installations, des ensembles et les livres les plus représentatifs de son œuvre

Une lecture suivie d’un temps d’échange sera proposée avec l’écrivain Yannick Mercoyrol et Sophie Todescato (librairie Les Temps Modernes) le dimanche 18 février à 15h30 à la Collégiale

Ouverture du mardi au dimanche de 14h à 18h, fermeture les lundis et jours fériés

