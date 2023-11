Rétrospective Gilbert Sabatier, peintre, graveur, sculpteur – 60 ans de création Collégiale Saint Pierre le Puellier Orléans, 24 novembre 2023, Orléans.

Rétrospective Gilbert Sabatier, peintre, graveur, sculpteur – 60 ans de création 24 novembre 2023 – 7 janvier 2024 Collégiale Saint Pierre le Puellier Entrée libre

Exposition du vendredi 24 novembre 2023 au dimanche 7 janvier 2024

Peintures, sculptures et gravures sont l’expression foisonnante de l’artiste orléanais Gilbert Sabatier qui revendique la liberté constamment renouvelée de sa création.

Cette exposition propose un parcours à la découverte de ses œuvres au travers de vingt périodes allant du figuratif aux recherches contemporaines.

2 visites guidées avec l’artiste sont programmées :

– le 1er samedi d’ouverture de l’exposition, le samedi 25 novembre de 16h30 à 18h

– et le dernier jour de l’exposition, le dimanche 7 janvier 2024, de 16h30 à 18h

Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier

Cloître Saint-Pierre-le-Puellier, 45000 Orléans

Ouverture du mardi au dimanche de 14h à 18h, fermeture les lundis et jours fériés

Renseignements et réservations du mardi au samedi : 02 38 79 24 85

Entrée libre

exposition collégiale gratuit