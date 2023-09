Cet évènement est passé Visite enfants : à la découverte de la Loire à Orléans Collégiale Saint Pierre le Puellier Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Visite enfants : à la découverte de la Loire à Orléans Collégiale Saint Pierre le Puellier Orléans, 20 septembre 2023, Orléans. Visite enfants : à la découverte de la Loire à Orléans 20 – 24 septembre Collégiale Saint Pierre le Puellier Orléans et la Loire c’est une grande histoire d’amour ! La Loire a permis à la ville de se développer grâce au commerce. Explorez les rues à la rencontre des lieux emblématiques qui ont vu débarquer des marchandises telles que le sucre, le café et même le chocolat…, inconnus par la population à l’époque. Mais aussi des lieux où l’on travaillé grâce à la proximité de la Loire.

Embarquement imminent ! Visite réservée aux enfants de 6 à 12 ans obligatoirement accompagnés d’un adulte responsable. Livret de visite fourni – Menée par une guide conférencière du service Ville d’art et d’histoire Places limitées – Durée : 1h – Gratuit Départ : Devant la Collégiale Saint-Pierre-Le-Puellier Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme Orléans Val de Loire Tourisme : 23 place du Martroi ou billetterie en ligne sur le site www.tourisme-orleansmetropole.com Collégiale Saint Pierre le Puellier Cloître Saint-Pierre le Puellier 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « http://www.tourisme-orleansmetropole.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

